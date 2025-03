La Chine va recapitaliser quatre des plus gros banques du pays

Le ministère chinois des Finances a annoncé lundi qu’il allait émettre 500 milliards de yuans, soit 64 milliards d’euros, en emprunts d’Etat spéciaux pour recapitaliser quatre des six plus gros établissements bancaires du pays.

Les banques concernées sont la Bank of China, la China Construction Bank, la Bank of Communications et la China Postal Savings Bank. Concrètement, les quatre institutions ont émis de nouvelles actions, souscrites par le ministère des Finances qui devient un « investisseur stratégique ».

Selon CITIC Securities, cette recapitalisation devrait générer 4.000 milliards de yuans de crédits supplémentaires pour l’économie réelle, soit 509 milliards d’euros.