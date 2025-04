Les superstars américaines Will Smith et Kid Cudi participent à la 20e édition du Festival « Mawazine-Rythmes du Monde »

Les superstars américaines Will Smith et Kid Cudi prendront part à la 20e édition du Festival « Mawazine – Rythmes du Monde », prévue du 20 au 28 juin à Rabat et Salé, ont annoncé les organisateurs.

Ainsi, l’acteur et chanteur américain Kid Cudi, « la voix d’une génération, l’âme d’un rêveur », animera un « show unique », le 23 juin sur la scène OLM-Souissi, peut-on lire sur les pages Facebook et Instagram du Festival.

Pour sa part, l’artiste Will Smith, détenteur de quatre Grammy Awards, promet un « show légendaire », le 25 Juin à OLM Souissi, dans le cadre de ce Festival placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Selon l’Association Maroc Cultures, organisatrice de l’événement, le Festival représentera, comme à chaque fois, un moment culturel incontournable pour le public avec, encore et toujours, un accès gratuit pour 90% des festivaliers et des prestations qui porteront haut les valeurs de paix, d’ouverture, de tolérance et de respect.

« Pour cette nouvelle édition, l’un des plus grands événements culturels de la planète promet une programmation de qualité et pleine de surprises à tous les amoureux de la musique et de la culture, avec les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, les grands noms et les jeunes talents de la scène marocaine, ainsi qu’une sélection des figures incontournables des plus beaux patrimoines musicaux des cinq continents », explique l’Association.

La 19e édition du Festival avait réuni plus 2,5 millions de spectateurs durant neuf jours de célébration musicale sur les différentes scènes de Rabat et Salé.

Créé en 2001, le Festival Mawazine-Rythmes du Monde est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, il est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde.