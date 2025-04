Le ministre marocain de la Culture inaugure le pavillon Maroc au Fetival du livre de Paris

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a inauguré, jeudi soir, le pavillon du Maroc, invité d’honneur du Festival du Livre de Paris 2025, qui se tient jusqu’au 13 avril au Grand Palais de la capitale française.

L’inauguration du pavillon national s’est déroulée en présence notamment de la ministre française de la Culture, Rachida Dati et de la présidente la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, ainsi que d’autres personnalités marocaines et françaises, dont M. André Azoulay, Conseiller du Roi, l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’UNESCO, Samir Addahre, ou encore le président du groupe d’amitié interparlementaire France-Maroc du Sénat, Christian Cambon.

Plusieurs auteurs marocains et français ont également été présents à l’inauguration du pavillon marocain qui accueille une quarantaine de maisons d’édition dans le cadre d’une programmation spéciale « Lettres du Maroc » riche de 46 événements mettant en lumière la diversité de la production littéraire marocaine.

Conçue comme « une véritable immersion dans la diversité de la scène littéraire et artistique » du Maroc, cette programmation dense comprend 28 rencontres sur l’espace conférences, 16 panels sur des thématiques littéraires et sociétales, 10 présentations de livres, 2 performances artistiques (slam et théâtre), ainsi qu’un panel international sur le « Destin atlantique France-Maroc », en rapport avec la thématique de cette année «la mer».

Au menu figurent également la projection d’un documentaire sur « Le caftan marocain : un voyage à travers les mains de ses artisans », des activités jeunesse avec 15 ateliers (tissage créatif, zellige, quizz) et un conte musical (Le voyage de Pois Chiche).

S’y ajoutent trois rencontres rendant hommage à des figures emblématiques de la littérature marocaine : Driss Chraïbi, Edmond Amran El Maleh et Mohamed Khair-Eddine.

La place des femmes dans la littérature sera également mise en avant à travers plusieurs rencontres avec des autrices majeures du Maroc.

Le choix du Maroc comme invité d’honneur du Festival du Livre s’inscrit dans la dynamique du partenariat d’exception renforcé voulu par le Roi Mohammed VI et le Président français Emmanuel Macron, a déclaré Rachida Dati.

« La culture au coeur de notre histoire commune »

« La culture est au cœur de ce nouveau livre de notre histoire commune », a affirmé la ministre française, à l’occasion de l’inauguration du pavillon marocain.

« C’était l’objectif de la feuille de route culturelle signée avec mon homologue marocain, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, à cette occasion, et des accords signés à Rabat à l’occasion de ma visite en février dernier dans plusieurs domaines: archéologie, patrimoine, cinéma, formation, patrimoine audiovisuel, archives », a-t-elle rappelé.

La ministre française a également mis en avant le renforcement du « partenariat entre nos bibliothèques nationales », illustré au pavillon du Maroc avec des vitrines de la Bibliothèque nationale de France (BnF) et de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc.

Le choix du Maroc, a-t-elle affirmé, « témoigne du talent de la scène littéraire et éditoriale marocaine et franco-marocaine », ajoutant que « le public français admire les auteurs marocains, qui connaissent un grand succès, et en particulier les autrices ».

« Au-delà, je souhaite que nous puissions faire connaitre davantage d’auteurs et d’autrices marocains, en particulier ceux qui écrivent en langue arabe. C’est tout le sens de mon engagement en faveur de la traduction de l’arabe vers le français, et du français vers l’arabe, à travers l’appui du Centre National du Livre et un financement dédié permettant la prise en charge de 70% des frais de traduction », a dit Mme Dati.

« C’est aussi le sens de mon engagement en faveur de la cession de droit, pour faciliter la circulation de nos auteurs et de leurs œuvres entre les deux rives de la Méditerranée », a poursuivi la ministre, mettant en exergue « l’ambition du Maroc pour le livre avec le Salon du Livre de Rabat qui célèbre cette année les Marocains du monde ».

Alors que Rabat sera capitale du livre de l’UNESCO en 2026, l’occasion pour la France et le Maroc de renforcer leurs liens dans ce secteur, en partenariat avec d’autres pays africains, a, par ailleurs, indiqué Mme Dati.

Ce lien à l’Afrique, a-t-elle souligné, fait partie des priorités de la feuille de route culturelle signée avec M. Bensaid en octobre 2024.

« En 2026, le Maroc aura une place de premier choix dans le projet de Saison Méditerranée voulu par le Président de la République Emmanuel Macron », a noté la ministre, ajoutant que ceci « permettra de faire mieux connaître encore les talents marocains ».