Baitas qualifie de « criminelles » les cyberattaques ayant ciblé des institutions marocaines

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement marocain, Mustapha Baitas a qualifié de « criminelles » les cyberattaques, au timing suspect, qui ont ciblé le site web du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences et celui de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Il a tenu à préciser, lors d’un point de presse jeudi à l’issue du Conseil de gouvernement, que les institutions concernées ont pris les mesures nécessaires en vue de renforcer leurs infrastructures numériques, tout en mettant en œuvre tous les moyens pour consolider leur cybersécurité, de même que « les autorités judiciaires ont été saisies ».

« Il s’agit d’un acte criminel qui, malheureusement, cible plusieurs pays et institutions. Ces attaques cybernétiques sont, sans nul doute, une tentative de nuire aux percées diplomatiques successives du Royaume relatives à la cause nationale », a-t-il dit, ajoutant que ces attaques sont instiguées par des parties hostiles et ont engendré la fuite sur les réseaux sociaux de certaines données relatives à la CNSS.

Il a expliqué, dans ce cadre, que « ces cyberattaques sont survenues le jour même de la réaffirmation par les Etats-Unis de leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, en réitérant que l’autonomie sous souveraineté marocaine demeure l’unique solution à ce différend artificiel, ce qui représente une grande victoire pour notre pays et la cause nationale ».

Il a affirmé que « cette reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara intervient en consécration de la position historique de l’administration américaine au sujet de la cause nationale, sachant que le Président Donald Trump avait eu un entretien téléphonique avec le Roi Mohammed VI, en décembre 2020 à l’occasion duquel Washington a affirmé sa reconnaissance de la souveraineté pleine du Royaume du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara marocain ».

« La confiance grandissante dont jouit le Maroc auprès de la communauté internationale, sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi, dérange désormais les ennemis de notre pays au point de tenter d’y nuire par ces agissements hostiles », a poursuivi le ministre.

Il a précisé qu’après vérification de la véracité de ces fuites, il s’est avéré que certains documents fuités sont faux ou tronqués, comme cela a été souligné dans un communiqué de la CNSS, affirmant que les autorités judiciaires compétentes ont été saisies par la Caisse en vue de prendre les mesures appropriées.