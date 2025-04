La France réaffirme sa « position intangible » sur la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Dans son communiqué, le ministre a réitéré la position exprimée par le président Emmanuel Macron au Roi Mohammed VI, dans sa lettre du 30 juillet 2024, soulignant que « pour la France, le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine », en rappelant « l’intangibilité de la position de la France » et son engagement à « agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international ».

M. Barrot a réaffirmé le soutien « clair et constant au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine », comme « seul cadre dans lequel cette question doit être résolue »», en précisant qu’il s’agit de « la seule base » pour aboutir à une solution politique, indique le communiqué.

Relevant le « consensus international de plus en plus large » en soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, Jean-Noël Barrot a souligné que la France entend y prendre toute sa part.

Selon le communiqué, le ministre a également réitéré l’engagement de la France à accompagner les importants efforts du Maroc en faveur du développement économique et social de ces régions, au bénéfice des populations locales .

« Il a fait état des différentes mesures prises par la France en ce sens et marqué sa volonté que cette dynamique se poursuive », ajoute-t-on de même source.