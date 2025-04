Tenue à Rabat de la 11ème réunion de la Commission militaire mixte maroco-espagnole

Au cours de leur entretien, les deux responsables se sont réjouis du niveau de coopération atteint et des résultats des travaux de la commission militaire mixte. Ils ont également abordé la coopération sécuritaire qui repose sur des intérêts partagés s’inscrivant dans une logique de stabilité régionale.

La coopération maroco-espagnole porte essentiellement sur la formation, l’échange d’expertise et de visites et les exercices d’entraînement au sauvetage aquatique et vertical. Les activités bilatérales à entreprendre sont programmées selon un calendrier établi par une commission mixte qui se tient annuellement et alternativement à Rabat et à Madrid.