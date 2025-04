Le Maroc, un partenaire “de confiance, incontournable” des Etats-Unis (Directeur au Hudson Institute)

De par sa position géographique, sa stabilité et sa vision politique, le Maroc se positionne comme un “hub important” et un partenaire “de confiance incontournable” des Etats-Unis dans la région et au-delà, a affirmé Michael Doran, chercheur principal et directeur du Centre pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient relevant du Hudson Institute.

Pour les États-Unis, le Maroc est appelé à devenir un «hub important, jouant le rôle de lien entre le Moyen-Orient, l’Europe et l’Afrique », a souligné M. Doran dans une déclaration à la MAP.

“Compte tenu de sa situation géographique, de sa stabilité et de sa vision politique, il n’existe aucune alternative au Maroc”, a estimé ce fin connaisseur de la région, qui s’est dit convaincu que les relations entre les Etats-Unis et le Maroc “sont appelées à se développer davantage à l’avenir”.

“Je ne vois que du succès pour l’avenir des relations maroco-américaines”, a souligné M. Doran, à l’issue d’une rencontre, vendredi à Washington, entre des responsable du Hudson Institute et la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, en présence de l’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani.

Évoquant la portée de l’Initiative Atlantique lancée par le Roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’océan atlantique, le responsable du centre de réflexion américain a estimé qu’il s’agit d’une stratégie “visionnaire” du Souverain.

M. Doran, qui a salué l’importance de cette Initiative en termes de promotion du développement et d’opportunités économiques, a noté qu’elle répond également aux priorités des Etats-Unis concernant la stabilité dans les deux rives de l’Atlantique.

Les États-Unis accordent de plus en plus d’importance à la stabilité dans la grande région atlantique — au niveau des deux rives — et le lancement de cette initiative visionnaire par SM le Roi s’avère pertinent, a-t-il dit.