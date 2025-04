Parlement andin: le Maroc, « partenaire clé »

Le Royaume du Maroc est un partenaire clé pour le Parlement andin, a affirmé, mercredi à Rabat, M. Gustavo Pacheco, président de cette instance législative régionale, en visite de travail au Maroc du 31 mars au 4 avril.

S’exprimant lors d’une réunion conjointe entre le Parlement andin et la Chambre des conseillers, M. Pacheco a mis en exergue la contribution remarquable du Maroc, en tant que membre observateur, à l’action de cette instance parlementaire régionale, se félicitant des relations séculaires entre le Royaume et la région latino-américaine.

M. Pacheco, qui s’est réjoui de la dynamique de la diplomatie parlementaire du Royaume, « l’une des plus performantes sur le plan international », a réitéré le soutien du Parlement andin à l’intégrité territoriale du Royaume et sa disposition à consolider la coordination avec les institutions législatives du Maroc.

Le Parlement andin, à traves le Réseaux andin des universités et en coopération avec des universités marocaines, envisage de lancer une formation académique (master et doctorat) sur les relations entre le Maroc et le monde arabe et l’Amérique latine et les Caraïbes, a-t-il fait savoir, rappelant le rôle du Maroc en tant que porte d’entrée pour les pays latino-américains vers les continents africain et européen.