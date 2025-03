Sommet « Nutrition pour la Croissance » à Paris a permis de mobiliser près de 28 milliards de dollars

Le 4e édition du sommet «Nutrition pour la Croissance», organisé les 27 et 28 mars à Paris, a permis de mobiliser près de 28 milliards de dollars pour atteindre les objectifs du développement durable en matière de nutrition dans le monde.

Au total, l’ensemble des engagements financiers de la communauté internationale en faveur de la nutrition s’élève à 27,55 milliards de dollars, précise le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères dans un communiqué.

Quelque 127 délégations, dont 106 gouvernements, ainsi que de nombreuses organisations internationales, de la société civile, banques de développement, philanthropies, institutions de recherche et entreprises se sont réunis dans ce conclave, organisé traditionnellement par le pays hôte des Jeux olympiques et paralympiques, pour contribuer à mettre fin à la malnutrition qui entrave le développement économique et social des pays et enferme les populations dans un cercle intergénérationnel de la pauvreté.

L’Union européenne s’est particulièrement mobilisée avec un montant total de 6.5 milliards d’euros dont 3.4 milliards de la part de la Commission européenne, précise la même source.

Les banques de développement se sont également mobilisées, notamment la Banque Mondiale, à hauteur de 5 milliards de dollars et la Banque Africaine de Développement, à hauteur de 9.5 milliards de dollars jusqu’à 2030.

Enfin, les organisations philanthropiques mobiliseront plus de 2 milliards de dollars dans les prochaines années pour lutter contre la malnutrition.

Le sommet a également vu l’adoption d’une déclaration de la jeunesse appelant à une plus grande participation des jeunes dans les prises de décision, afin de promouvoir la voix des communautés affectées par la malnutrition.

La nutrition, rappelle la même source, permet à tous les individus de réaliser leur plein potentiel. Pourtant, tous les pays sont confrontés à au moins une forme de malnutrition, dont le coût pour l’économie mondiale est estimé à 41 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.