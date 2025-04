Rabat: coup d’envoi du programme “Exposition de la lumière 2025”

Ce programme, lancé à l’école primaire El Fqih Mohamed El Ghazi par le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, s’inscrit dans le cadre de la coopération culturelle entre le Royaume du Maroc et l’État du Qatar, et de la mise en œuvre de la feuille de route 2022-2026 visant à redoubler les activités éducatives dans les établissements scolaires, à intégrer les activités parascolaires et à relier les apprentissages et la vie scolaire à un impact pédagogique positif.

Dans une allocution de circonstance, M. Barada a indiqué que ce programme s’inscrit dans un contexte symbolique fort marqué par l’Année culturelle Qatar-Maroc, une initiative noble qui reflète la profondeur des relations historiques et le rapprochement culturel et humain entre les deux pays frères, tout en jetant les bases d’une coopération fructueuse dépassant le cadre culturel pour s’élargir aux domaines éducatif et scientifique.

Le ministre a ajouté que cette initiative éducative innovante constitue une étape qualitative sur la voie de l’amélioration des apprentissages et de l’évolution des pratiques pédagogiques, mettant en avant “l’Exposition de la lumière”, une expérience inédite développée par le Musée des enfants “Dadu”, une institution pionnière qui ne cesse d’innover en matière d’outils pédagogiques adaptés aux spécificités de l’enfance et à ses besoins cognitifs et psychologiques.

Ce programme, a-t-il poursuivi, s’érige au cœur de la feuille de route éducative comme un modèle pédagogique innovant, stimulant la curiosité des élèves et facilitant leur compréhension des concepts scientifiques de manière ludique et motivante. Elle se veut à la fois une activité éducative et récréative, alliant savoir et expérimentation, tout en consacrant l’école comme un espace d’ouverture et de créativité, s’est félicité le ministre.

Pour sa part, le président du Musée des enfants “Dadu” au Qatar, Mohammed Ben Saleh Al Sada, a affirmé que le lancement de ce programme constitue une célébration d’un exemple concret de coopération culturelle fructueuse, incarnant la profondeur des liens de fraternité et d’amitié entre le Qatar et le Royaume du Maroc.

Il a souligné que l’Année culturelle Qatar-Maroc a dépassé ses objectifs initiaux en matière de promotion de la compréhension mutuelle et d’établissement de liens durables, à travers un programme riche et diversifié ayant bénéficié à des milliers de participants. Cette dynamique, a-t-il poursuivi, a permis la création d’initiatives variées appelées à se développer et à prospérer, consolidant ainsi les relations bilatérales et les liens entre les dirigeants des deux pays frères.

Dans une déclaration à la presse en marge de l’inauguration de l’exposition, le directeur du centre régional de documentation, d’animation et de production pédagogiques relevant de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed El Khaytar, a fait savoir qu’un programme éducatif régional a été établi au niveau de la région afin de permettre au plus grand nombre d’élèves de bénéficier de cette exposition. Ainsi, en 2025, près de 5.000 élèves issus de 16 établissements d’enseignement primaire en bénéficieront, avec pour objectif de doubler ce chiffre en 2026 (plus de 10.000 élèves) et d’atteindre plus de 20.000 élèves en 2027.

Cette halte éducative vise à renforcer la culture scientifique et artistique des élèves autour du concept de lumière, à stimuler leur créativité et leur esprit critique à travers des expériences interactives, à vulgariser les concepts scientifiques de manière ludique et visuelle, à impliquer la communauté dans des manifestations culturelles itinérantes, et à diversifier les approches pédagogiques autour du thème de la lumière en lien avec les notions de réflexion, d’ombre, de couleur, d’imaginaire et de narration.