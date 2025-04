Marine Le Pen hors course présentielle ?

Terrible séquence pour la famille Le Pen, fondatrice et leader de l’extrême droite en France. En l’espace de quelques courtes semaines, elle vient de connaître deux types de mort. La mort physique de son fondateur Jean-Marie Le Pen et la mort politique de sa fille Marine Le Pen.

La justice vient de lui barrer définitivement la route d’une quatrième candidature aux élections présidentielles de 2027 en la reconnaissant coupable de détournement d’argent public et en prononçant à son encontre la peine cardinale pour un politique, l’inéligibilité avec exécution immédiate non suspensive pendant cinq longues années.

Même si cette perspective pour Marine Le Pen était crainte, de nombreux signaux indiquaient que les juges pouvaient ne pas aller jusqu’à cette extrémité judiciaire. Parmi lesquels, on trouvait la nomination sans grande contestation politique de l’extrême droite d’un proche d’Emmanuel Macron à la tête du Conseil constitutionnel. Cette même institution s’était fendue d’un conseil à l’encontre des juges les invitant à prendre en considération l’ampleur politique et sociale de leurs éventuelles décisions. Sans compter que de nombreuses personnalités de gauche comme de droite s’opposaient frontalement à la peine de l’inéligibilité pour Marine Le Pen estimant que ce n’était pas le rôle de la justice de décider à la place des urnes.

L’effet séisme de cette décision est venu justement de cette impossibilité d’imaginer cette sentence dans le contexte politique actuel. L’extrême droite est décapitée et Marine Le Pen, malgré tous les types de recours qu’elle peut envisager, ne peut casser cette décision et revenir dans le jeu électoral présidentiel.

Cette décision a déjà plusieurs impacts sur la vie politique française. Le premier est d’accélérer la mise sur orbite du dauphin de Marine Le Pen, Jordan Bardella qui assume actuellement la fonction du président du Rassemblement National. Le parti n’a d’autre choix que de recourir à ses services pour incarner cette bataille perdue par Marine Le Pen. Les angoisses de cette extrême droite sont à trouver dans ce genre de questionnements : Jordan Bardella avec son jeune âge, son inexpérience, pourrait-il rêvetir le costume présidentiel laissé vacant par Marine Le Pen ? A-t-il les capacités de ratisser plus large alors qu’il semble concentrer sa séduction sur une certaine frange de la jeunesse ?

Le second impact de cette élimination de Marine Le Pen est à trouver dans les multiples écuries politiques qui se préparaient à cette présidentielle. La droite comme la gauche aiguisaient leurs arsenaux en prévision d’une fatale complétion avec Marine Le Pen. Elles s’apprêtaient à choisir la meilleure personnalité capable de croiser le fer avec Marine Le Pen. Or l’absence de cette dernière rebat les cartes et les oblige et revoir et leurs stratégies et leurs castings. Les profils qui étaient valables et adoubés hier peuvent apparaître anachroniques aujourd’hui.

Un autre impact n’est pas à négliger aussi suite à cette disparition. C’est celui qu’elle va provoquer sur l’hémisphère gauche de la carte politique française, notamment à l’extrême gauche de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon a bâti et ses postures et ses ambitions comme étant la seule force politique capable d’empêcher Marine Le Pen d’accéder à L’Elysée. Or par une effet de balancier, la disparition de Marine Le Pen du spectre politique français pourrait avoir comme conséquence une démagnétisation du discours de la France Insoumise au profit des partis de la gauche traditionnelle comme les socialistes ou les verts. Jean-Luc Mélenchon pourrait se sentir orphelin de Marine Le Pen.

Une autre conséquence politique n’est pas à exclure. Prise par un sentiment de vengeance, Marine Le Pen pourrait de nouveau s’associer à la gauche et faire tomber le gouvernement et provoquer à terme de nouvelles élections législatives. Mais Marine Le Pen devrait réfléchir à deux fois avant d’envisager un tel scénario. Dans le cas où Emmanuel Macron reprendrait l’été prochain sa capacité à dissoudre l’Assemblée nationale et à organiser de nouvelles législatives anticipées, une des grandes victimes de cette décision serait Marine Le Pen elle-même. Frappée par une peine d’inéligibilité de cinq ans, elle ne pourrait pas se représenter au poste de députée et disparaîtrait radicalement de la vie politique française.

La chute de la maison Le Pen change complètement la donne politique en France. Ce qui reste à Marine Le Pen comme rôle à jouer est celui de marionnettiste derrière un faux nez qui s’appelle Jordan Bardella en espérant des victoires par procuration.