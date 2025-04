Le président français en visite en Egypte du 6 au 8 avril, y compris à El Arich

Le président français Emmanuel Macron se rendra en Egypte pour sa quatrième visite, à l’invitation du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, du 6 au 8 avril 2025.

Lors de cette visite, M. Macron doit rappeler « le plein soutien de la France à l’Egypte et au peuple égyptien dans ce moment de graves crises régionales », indique dimanche un communiqué de l’Elysée.

Au nombre de ces crises, la situation à Gaza sera largement discutée notamment à l’occasion du sommet trilatéral auquel participeront MM Macron et Al-SISSI et le roi Abdallah II de Jordanie.

Le chef de l’Etat français se rendra mardi à El Arich, l’occasion d’appeler au retour à un cessez-le-feu au bénéfice de la libération de tous les otages et de la sécurité des populations gazaouies ainsi qu’à la réouverture des points de passage pour l’acheminement de fret humanitaire à Gaza.

« Il redira l’engagement de la France à poursuivre son soutien humanitaire vers les populations gazaouies et réitérera sa volonté de travailler avec l’Egypte et les partenaires arabes au plan de reconstruction de la bande de Gaza et à la nécessaire définition d’une sortie de crise politique fondée sur la solution à deux Etats », souligne le communiqué de la présidence française.

Moins de deux ans après le dernier déplacement du chef de l’Etat en Egypte, en octobre 2023, « cette visite sera l’occasion d’élever notre relation au rang de partenariat stratégique et d’approfondir les coopérations entre la France et l’Egypte notamment dans les domaines du transport, de la transition énergétique, de la santé, de la connectivité, de la culture et de la coopération universitaire et éducative », ajoute-t-on de même source..