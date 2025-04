Le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita reçu par Marco Rubio à Washington

Le secrétaire d’État des États-Unis, Marco Rubio recevra, mardi à 14 h 00 (heure locale), le ministre marocain des affaires étrangères Nasser Bourita au siège du Département d’État, a indiqué le programme officiel publié par le bureau du porte-parole.

L’entretien se déroulera à huis clos en présence de Lisa Kenna, haute responsable pour les affaires politiques, après un bref moment devant la presse..

La rencontre s’inscrit dans le cadre du dialogue régulier entre Rabat et Washington, partenaires de longue date dans plusieurs dossiers stratégiques, notamment la sécurité régionale, la coopération énergétique et les enjeux liés à la stabilité au Sahel et en Méditerranée occidentale. Le contenu précis des échanges sera probablement fourni par les autorités américaines.