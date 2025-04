Maroc-France : une conjoncture favorable au renforcement du partenariat stratégique (ministre)

Le partenariat stratégique entre le Maroc et la France est en passe de se raffermir davantage à la faveur d’une conjoncture politique et diplomatique favorable, a indiqué, jeudi à Casablanca, le ministre délégué chargé du Commerce extérieur et des Français de l’étranger, Laurent Saint-Martin.

S’exprimant lors d’une réunion avec le Wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, le ministre français a mis l’accent sur un “double momentum” favorisant l’intensification de ce partenariat : un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques, nécessitant un soutien accru entre partenaires historiques et une dynamique bilatérale stimulée par l’organisation au Maroc d’échéances sportives majeures que sont la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030.

“Dans un monde rythmé par des tensions commerciales et géopolitiques, il faut savoir reconnaître ses amis fidèles”, a relevé M. Saint-Martin, qui s’est félicité de la profondeur et la solidité des relations franco-marocaines.

Dans le prolongement de cette volonté d’approfondir la coopération bilatérale, le ministre français a rappelé le protocole d’accord qu’il a signé, ce jeudi, avec le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, se disant pour une task force franco-marocaine dédiée à la réalisation de projets conjoints relatifs à la Coupe du Monde 2030.

De son côté, le Wali de la région Casablanca-Settat a salué la dynamique soutenue marquant les relations bilatérales, y voyant une opportunité concrète pour initier des projets à fort impact territorial, mettant en avant la pleine mobilisation de la région pour faire de cette coopération un levier de développement durable et inclusif.

“Ce protocole nous permet désormais de travailler en collaboration avec les entreprises françaises, en identifiant précisément les besoins de la ville et en y répondant avec efficacité, grâce à une expertise partagée”, a affirmé M. Mhidia.

Dans ce sens, il a insisté sur la nécessité de renforcer le partage d’expériences et de favoriser le transfert de savoir-faire, estimant que “la France dispose d’une expertise avérée dans la gestion de projets complexes et innovants”.

Cette rencontre a également été l’occasion de présenter les priorités et les atouts de la région, ainsi que les projets phares déjà initiés qui illustrent le développement exceptionnel qui s’opèrent dans la région, notamment dans les domaines des infrastructures et du développement durable.

Un exposé a été également donné présentant les chantiers structurants planifiés et qui concernent particulièrement des secteurs stratégiques tels que la mobilité, l’énergie, l’environnement et l’aménagement urbain.

Ont pris part à cette réunion notamment l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, ainsi que des chefs et représentants d’entreprises françaises, issues des secteurs de l’ingénierie, du sport et du transport.