Le pape François décédé, sa visite historique au Maroc restera dans les mémoires

Le pape François est mort à l’âge de 88 ans, a annoncé le Saint-Siège ce lundi 21 avril 2025.

Sa dernière apparition publique remonte à dimanche dernier, lors de la célébration de Pâques, place Saint-Pierre au Vatican.

« Chers frères et sœurs, c’est avec une profonde tristesse que je dois annoncer le décès de notre Saint-Père François », a annoncé le cardinal Kevin Farrell sur la chaîne de télévision du Vatican.

« À 7h35 ce matin, l’évêque de Rome, François, a rejoint la maison du Père», a-t-il dit.

Ses années de pontificat sont marquées par le développement du dialogue interreligieux, notamment avec l’islam. le pape François s’est notamment rendu au Maroc pour une visite historique, les 30 et 31 mars 2019, à l’invitation du Roi Mohammed VI, Commandeur des croyants.

Reçu avec les honneurs à Rabat, le souverain avait prononcé un discours fort sur l’esplanade de la Mosquée Hassan, saluant la portée civilisationnelle et symbolique de cette venue exceptionnelle du pape.

«En tant que Commandeur des Croyants, je partage avec le Saint Père la conviction d’une spiritualité agissante, au service du bien commun. (…) Parce que Dieu est amour, nous avons essayé de faire de notre règne un témoignage de proximité, au chevet des plus pauvres et des plus vulnérables», avait alors déclaré le Roi Mohammed VI, dans un message d’une grande intensité spirituelle et politique.