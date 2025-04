La réaffirmation du soutien US à la souveraineté du Maroc sur son Sahara est “forte” et “sans équivoque” (conseiller de Trump)

Le conseiller spécial pour l’Afrique du président des Etats-Unis, Donald Trump, Massad Boulos, a qualifié de “forte” et de “sans équivoque” la réaffirmation de la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Lors de l’entretien téléphonique entre le Roi Mohammed VI et le président américain, en décembre 2020, Donald Trump avait informé le souverain de la promulgation d’un décret présidentiel, avec effet immédiat, portant sur la décision des États-Unis de reconnaître la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara marocain, rappelle-t-on.

“Déclaration forte du Secrétaire Rubio réaffirmant sans équivoque la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara”, a écrit le proche conseiller du président des Etats-Unis, dans un post publié vendredi sur les réseaux sociaux.

M. Boulos a accompagné son message du post diffusé sur les réseaux sociaux par le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, dans lequel il a repris les termes du communiqué officiel du Département d’Etat publié à l’issue de ses entretiens, le 8 avril à Washington, avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita

Met with Moroccan Foreign Minister Bourita to re-affirm the strong U.S.-Morocco partnership. I reiterated that the U.S. recognizes Moroccan sovereignty over Western Sahara and supports Morocco’s Autonomy Proposal as the only basis for a just and lasting solution to the dispute. pic.twitter.com/D9dkQaXf0P

