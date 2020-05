“Aucune discrimination ni mention à la double nationalité” dans le listing des Marocains bloqués en France

Les services consulaires marocains en France font-ils le tri entre Marocains et binationaux bloqués en vue de leur rapatriement ? “Non”, répond de manière catégorique une source diplomatique à Paris.

“Je le dis et le redis: il n’y a aucune distinction, aucune discrimination ni aucune mention à la double nationalité. La condition est de résider au Maroc et d’avoir été de passage en France pour une raison ou une autre”, assure mercredi à Atlasinfo une source diplomatique marocaine à Paris.

De quoi s’agit-il au fait ? Les ambassades et les consulats du Royaume à travers le monde ont dressé les listes des plus de 28.000 Marocains bloqués à l’étranger. Dans ce fastidieux exercice de listing, certains voix de binationaux se seraient élevées pour protester contre une exclusion des listes préparés par les services consulaires du Maroc en France en vue de rapatrier les Marocains bloqués.

Notre source diplomatique dément toute discrimination et précise que “Tous ceux et celles, qui étaient de passage en France pour tourisme, visite familiale, médicale ou en mission et qui se sont manifestés auprès de nos services consulaires, figurent bien dans nos listes”

“Aucune distinction n’est faite entre un Marocain et un binational. Pour enregistrer les personnes, nous demandons un passeport, une carte nationale et le billet aller-retour ou un justificatif de voyage “, précise notre source diplomatique.

“Sur nos listes de rapatriement figurent même des Français et des chefs d’entreprises dont la résidence principale est au Maroc”, indique-t-on de même source.

Pour ce qui est de la prise en charge, “la même règle est appliqué. Nous prenons en charge tous ceux qui en ont exprimé le souhait. Encore une fois, aucune distinction n’est faite”.

Dans ces listes en cours de finalisations, on trouve également d’autres critères établis. “Tous les cas urgents, toutes les personnes malades, vulnérables, isolées seront prioritaires quand l’opération de rapatriement débutera”.

“Nous sommes mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On est dans l’accompagnement, l’assistance et dans l’empathie”, a-t-on ajouté de même source, précisant que tous les services se tiennent prêts pour l’opération du rapatriement.

Un rapatriement qui est devenu pour les plus de 6.000 Marocains bloqués en France, comme ailleurs, une urgence. La situation matérielle de ces Marocains s’est beaucoup dégradée, et leur moral est en berne surtout en ce mois de ramadan très difficile à vivre loin de leurs familles.

Ce mercredi, la porte de l’espoir s’est entrouverte. Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a affirmé que les scenarii du rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger sont “fin prêts”.

“Les scenarii relatifs à ce dossier sont fin prêts et j’espère que la bonne nouvelle sera prochainement annoncée”, a déclaré M. Otmani, lors d’une séance plénière de la Chambre des représentants consacrée à la discussion de son exposé sur “la gestion du confinement pour l’après 20 mai”.

Insistant sur le droit de ces citoyens à rentrer chez eux, M. El Otmani a indiqué que le gouvernement a travaillé depuis le début de la crise sur tous les scenarii de rapatriement et pris toutes les dispositions pour que cette opération se déroule dans les meilleures conditions, notamment en termes de lutte contre la propagation du virus.

“Les allégations sur l’abandon de ces citoyens par l’exécutif sont dénuées de tout fondement”, a-t-il dit, en rappelant la mobilisation en leur faveur du gouvernement et des départements compétents, avec la mise sur pied de cellules de crise pour un suivi constant du dossier.