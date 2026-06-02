USA : Trump ajuste les droits de douane sur lâ€™acier, lâ€™aluminium et le cuivre importÃ©s

Le texte prÃ©voit une rÃ©duction des droits de douane, qui passent de 25 % Ã 15 % pour une partie des produits dÃ©rivÃ©s de lâ€™aluminium et de lâ€™acier. Sont concernÃ©s notamment certains Ã©quipements agricoles, ainsi que des systÃ¨mes de chauffage, de climatisation et de ventilation.

Le texte souligne Ã©galement le rÃ´le stratÃ©gique de ces produits dans lâ€™Ã©conomie amÃ©ricaine : agriculture, construction et logistique industrielle sont explicitement citÃ©s comme secteurs dÃ©pendants de ces matÃ©riels.

MalgrÃ© cet allÃ¨gement partiel, certaines catÃ©gories restent soumises Ã une taxation plus Ã©levÃ©e. Les plaques lithographiques en aluminium et les rayonnages en acier continueront dâ€™Ãªtre taxÃ©s Ã 25 %, afin dâ€™Ã©viter tout contournement des droits de douane imposÃ©s en avril.

Par ailleurs, le texte introduit Ã©galement un traitement tarifaire spÃ©cifique pour certains partenaires commerciaux. En vertu de ce dÃ©cret, les entreprises de certains pays Ã©trangers peuvent bÃ©nÃ©ficier dâ€™un droit de douane de 10 % sur les produits Â«Â composÃ©sÂ Â» entiÃ¨rement dâ€™aluminium ou dâ€™acier qui a Ã©tÃ© fondu et coulÃ© aux Ã‰tats-Unis.

Cette disposition sâ€™applique aux entreprises situÃ©es en Argentine, en Ã‰quateur, au Salvador, au Guatemala, au Japon, au Liechtenstein, en CorÃ©e du Sud, en Suisse, Ã TaÃ¯wan, au Royaume-Uni et dans lâ€™Union europÃ©enne.

Quant aux produits canadiens et mexicains Â«Â qui bÃ©nÃ©ficient dâ€™un traitement tarifaire prÃ©fÃ©rentielÂ Â» en vertu de lâ€™Accord de libre-Ã©change entre les Ã‰tats-Unis, le Mexique et le Canada, des droits de douane de 25 % sâ€™appliqueront Â«Â uniquement Ã la part non amÃ©ricaineÂ Â» du produit.