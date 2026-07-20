Badou Zaki, troisième technicien marocain consécutif à la tête de la Jordanie

Badou Zaki a été nommé sélectionneur de la Jordanie, quittant le Niger malgré une récente prolongation de contrat pour saisir cette opportunité.

Un départ du Niger malgré une prolongation récente

Malgré sa prolongation de contrat récente, Badou Zaki cherchait à quitter le Niger depuis un moment et a profité de l’opportunité en Jordanie pour réaliser son souhait. L’ancien gardien emblématique des Lions de l’Atlas occupait le poste de sélectionneur du Niger depuis décembre 2023.

Une nomination en Jordanie pour un an

La Fédération jordanienne de football (JFA), présidée par le prince Ali ben Al-Hussein, a officiellement annoncé la nomination de Badou Zaki à la tête de la sélection nationale, avec un contrat d’un an. Il succède à son compatriote Jamal Sellami, dont la démission, ainsi que celle de l’ensemble de son staff technique, a été acceptée par la Fédération après l’élimination de la Jordanie au premier tour du Mondial 2026.

Le troisième technicien marocain consécutif

Il est le troisième coach marocain successif à la tête de la sélection jordanienne, confirmant la place privilégiée qu’occupent les entraîneurs marocains sur la scène arabe et asiatique. Le nom de l’entraîneur algérien Djamel Belmadi avait également circulé pour ce poste, mais cette piste n’a pas abouti.

La Coupe d’Asie 2027, priorité immédiate

Badou Zaki dirigera les « Nashama » lors de leurs prochaines échéances internationales, avec pour priorité la phase finale de la Coupe d’Asie des nations 2027, prévue en Arabie saoudite. Il sera officiellement présenté dans les prochains jours, en même temps que les membres de son staff technique.

Un riche parcours de joueur et d’entraîneur

Ancien Ballon d’or africain, Badou Zaki avait capitaine l’équipe du Maroc jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 1986. Il a ensuite conduit les Lions de l’Atlas jusqu’à la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2004. Sur le plan des clubs, il a notamment entraîné le Wydad Athletic Club, le FUS de Rabat, le Kawkab de Marrakech et l’Ittihad de Tanger, ainsi que les sélections nationales du Soudan et du Niger.