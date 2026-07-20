Le Groupe d’amitié parlementaire Maroc-Argentine a été officiellement constitué au Congrès argentin, en présence de l’ambassadeur du Royaume, Fares Yassir.

Une nouvelle structure au Congrès argentin

Le Groupe d’amitié parlementaire Maroc-Argentine voit le jour au sein du Congrès argentin, en présence de l’ambassadeur du Royaume, Fares Yassir. Cette nouvelle structure ambitionne de renforcer les échanges entre les institutions législatives des deux pays et d’installer un dialogue parlementaire régulier.

Présidé par la députée Lorena Macyszyn

Ce groupe parlementaire est présidé par la députée Lorena Macyszyn, du parti La Libertad Avanza (la droite libertarienne). Il est composé de neuf députés représentant les principales forces politiques, aussi bien de la majorité que de l’opposition, siégeant au Congrès argentin.

Un objectif de rapprochement multisectoriel

L’objectif est d’accompagner le rapprochement entre Rabat et Buenos Aires et d’élargir la coopération aux domaines politique, économique, culturel et académique. Lorena Macyszyn a souligné que les relations entre le Maroc et l’Argentine reposent sur des bases solides, construites au fil des années à travers un dialogue fondé sur la confiance et le respect mutuel.

1,1 milliard de dollars d’échanges commerciaux

À noter que le commerce bilatéral a déjà atteint près de 1,1 milliard de dollars en 2025, même si d’importantes marges de progression subsistent, notamment dans des secteurs stratégiques comme la sécurité alimentaire et les énergies renouvelables.