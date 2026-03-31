Abdellatif Hammouchi reçoit l’Ambassadeur du Sultanat d’Oman au Maroc

A cette occasion, les deux parties ont examiné les derniers développements des situations sécuritaires aux niveaux international et régional, ainsi que leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité mondiales.

Cette rencontre, qui se tient dans le sillage des relations de coopération bilatérale et des liens de fraternité solides entre le Royaume du Maroc et le Sultanat d’Oman, reflète la volonté des deux parties de consolider davantage les aspects et niveaux de coordination et de coopération, dans tous les domaines sécuritaires et policiers, conclut le communiqué.