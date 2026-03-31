Chefchaouen : Une des 20 villes pionnières mondiales dans la transition vers le zéro déchet (ONU)

Cette reconnaissance souligne l’engagement de la ville de Chefchaouen, comme celui des autres villes, dans la mise en œuvre d’un large éventail de solutions, notamment la prévention du gaspillage alimentaire, la gestion des déchets organiques, des modèles de recyclage inclusifs, des politiques visant à réduire les produits à usage unique et des initiatives d’engagement communautaire pour favoriser un changement de comportement.

Lors de la cérémonie de présentation de ces 20 villes pionnières, José Manuel Moller, vice-président du Conseil consultatif du Secrétaire général de l’ONU sur le zéro déchet, a souligné que ces villes se distinguent par leur capacité à concrétiser leurs ambitions, montrant que le zéro déchet n’est ni une vision lointaine ni un simple exercice de communication, mais une solution pratique et réalisable au niveau local.

Pour sa part, Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE, a hautement salué le leadership et l’engagement des citoyens de ces villes, de leurs autorités et du secteur privé, notant que ces cités peuvent inspirer les communautés du monde entier à accélérer la lutte contre la crise de la pollution et des déchets.

Cette initiative contribue directement aux Objectifs de développement durable, notamment l’ODD 11 (Villes et communautés durables), l’ODD 12 (Consommation et production responsables) et l’ODD 13 (Lutte contre les changements climatiques).