Le Maroc élu au Comité permanent des espèces migratrices : un renforcement de son rôle dans la gouvernance mondiale de la biodiversité

Le Maroc a été élu au Comité permanent de la Convention sur les espèces migratrices (CMS) pour la période 2026-2028, une reconnaissance qui souligne son engagement fort en matière de conservation de la biodiversité. Cette élection, aux côtés de l’Ouganda et du Zimbabwe, positionne le Maroc comme un représentant clé de l’Afrique dans les discussions environnementales internationales.

M. Abderrahim Houmy, directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), a affirmé que cette désignation stratégique place le Maroc au cœur des processus décisionnels de la CMS, lui permettant d’influencer l’agenda stratégique de la convention et de contribuer aux mécanismes de financement pour la conservation des espèces migratrices. Cela illustre également la confiance que les États Partis africains accordent au Maroc pour défendre les priorités du continent.

Lors de la COP15 de la CMS au Brésil, le Maroc a joué un rôle actif, assumant la vice-présidence et la présidence du Comité plénier, où il a facilité les négociations et contribué à l’adoption de décisions concrètes. Le pays a plaidé pour une mise en œuvre efficace des engagements, en renforçant les capacités et en mobilisant des financements adaptés.

Le Maroc s’est également engagé dans des projets régionaux, tels que l’initiative sur la mégafaune sahélo-saharienne, visant à protéger des espèces menacées comme l’addax et la gazelle dama. En parallèle, le Royaume a intégré la biodiversité dans ses politiques nationales, en maintenant un réseau de parcs nationaux et en gérant des zones humides essentielles pour les migrations.

En définitive, l’élection du Maroc au Comité permanent de la CMS renforce son statut d’acteur engagé et influent dans la gouvernance internationale de la biodiversité, déterminé à traduire ses engagements en actions concrètes pour la préservation des espèces migratrices.