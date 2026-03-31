Hydrogène renouvelable : feu vert de l’UE à un régime d’aides italien de 6 milliards d’euros

Ce régime, accordé en vertu des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État, contribuera au développement de la capacité de production d’hydrogène renouvelable conformément aux objectifs de la stratégie de l’Union en la matière et du pacte pour une industrie propre, indique un communiqué de la Commission.

L’Italie avait notifié à la Commission européenne un régime visant à soutenir la production de 200.000 tonnes d’hydrogène renouvelable par an, portant sur l’hydrogène obtenu par électrolyse à partir de sources biogéniques et d’électricité d’origine renouvelable.

L’aide prendra la forme de « contrats d’écarts compensatoires bidirectionnels », indique-t-on. La Commission européenne explique, à cet égard, que « si le prix d’un carburant de substitution susceptible d’être utilisé par les consommateurs d’hydrogène tombe en dessous de ce prix d’exercice, l’Italie versera la différence aux producteurs d’hydrogène. Et dans le cas inverse, les bénéficiaires verseront la différence à l’État Italien ».

Ce régime, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2029, « soutiendra la production d’hydrogène renouvelable en Italie pour des secteurs où il peut contribuer le plus à la réduction des émissions », a indiqué la vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée d’une transition propre, juste et compétitive, Teresa Ribera.