Iran: Trump accuse la France d’être « inutile »

Donald Trump a vivement critiqué la France, mardi 31 mars, l’accusant de s’être montrée « très peu coopérative » dans la guerre contre l’Iran.

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Par Lukas Zeiss

« La France n’a pas autorisé des avions à destination d’Israël, chargés de matériel militaire, à survoler son territoire », a dénoncé le président américain sur son réseau, Truth Social.

« La France a été extrêmement inutile en ce qui concerne le « boucher d’Iran », qui a été éliminé avec succès ! Les États-Unis s’en souviendront ! », a-t-il ajouté, condamnant une décision qui complique les opérations américaines dans la région.

 

 

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