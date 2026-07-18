Mondial-2026: Scaloni s’attend à une finale « exceptionnelle » face à l’Espagne

Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a affirmé, vendredi, s’attendre à une finale d’exception face à l’Espagne, adversaire de l’Albiceleste en finale du Mondial-2026, estimant que la Roja mérite pleinement sa place dans ce rendez-vous au sommet.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, Scaloni a souligné que l’Espagne reste « une grande équipe », mettant en avant la qualité de son jeu et son parcours.

« C’est une grande sélection qui traverse une très bonne période avec Luis. L’Espagne inquiète tout le monde », a-t-il dit.

Il a assuré que son équipe va étudier attentivement les caractéristiques de son adversaire afin de se préparer à « un très grand défi ».

« Nous devons préparer cette finale avec le plus grand sérieux », a-t-il indiqué, insistant sur la volonté de disputer une rencontre de très haut niveau et d’offrir aux supporters un spectacle à la hauteur de l’événement.

Le technicien argentin a également mis en avant l’état d’esprit de son groupe, saluant le caractère et la combativité de ses joueurs. Selon lui, l’Argentine possède une forte capacité à répondre dans les moments difficiles grâce à une grande solidité mentale.

Scaloni a en outre encensé Messi: « Arriver à une finale à son niveau à 39 ans, c’est quelque chose qu’il faut mettre en valeur . »

Pour Scaloni, cette finale oppose deux équipes de très haut niveau et doit avant tout rester une grande fête du football. « Il s’agit d’un grand match entre deux sélections qui ont mérité d’arriver jusqu’ici » a-t-il résumé.