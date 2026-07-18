Mondial-2026: Scaloni s’attend à une finale « exceptionnelle » face à l’Espagne

A la Une
Par Atlasinfo

Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a affirmé, vendredi, s’attendre à une finale d’exception face à l’Espagne, adversaire de l’Albiceleste en finale du Mondial-2026, estimant que la Roja mérite pleinement sa place dans ce rendez-vous au sommet.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, Scaloni a souligné que l’Espagne reste « une grande équipe », mettant en avant la qualité de son jeu et son parcours.

«  C’est une grande sélection qui traverse une très bonne période avec Luis. L’Espagne inquiète tout le monde », a-t-il dit.

Il a assuré que son équipe va étudier attentivement les caractéristiques de son adversaire afin de se préparer à « un très grand défi ».

« Nous devons préparer cette finale avec le plus grand sérieux », a-t-il indiqué, insistant sur la volonté de disputer une rencontre de très haut niveau et d’offrir aux supporters un spectacle à la hauteur de l’événement.

Le technicien argentin a également mis en avant l’état d’esprit de son groupe, saluant le caractère et la combativité de ses joueurs. Selon lui, l’Argentine possède une forte capacité à répondre dans les moments difficiles grâce à une grande solidité mentale.

Scaloni a en outre encensé Messi: « Arriver à une finale à son niveau à 39 ans, c’est quelque chose qu’il faut mettre en valeur . »

Pour Scaloni, cette finale oppose deux équipes de très haut niveau et doit avant tout rester une grande fête du football. « Il s’agit d’un grand match entre deux sélections qui ont mérité d’arriver jusqu’ici » a-t-il résumé.

Par (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite