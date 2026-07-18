France : Les autorités sanitaires poursuivent la vaccination pour enrayer la DNC bovine

La campagne de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) bovine sera prolongée jusqu’au 30 septembre dans les départements du sud-ouest de la France, a annoncé le ministère français de l’Agriculture.

Cette décision, qui s’inscrit dans le cadre des mesures mises en place pour lutter contre cette épizootie, vise à maintenir un niveau élevé de protection des cheptels durant la période d’activité des insectes vecteurs responsables de la transmission de cette maladie virale.

Selon la même source, la vaccination constitue un outil essentiel pour limiter le risque de réapparition et de propagation de la DNC, en complément des mesures de surveillance sanitaire, de contrôle des mouvements d’animaux et de biosécurité dans les élevages.

Au regard de la résurgence de la maladie en Espagne fin février dernier, puis en Sardaigne à compter d’avril, la circulation du virus au sein de l’Europe demeure aujourd’hui incertaine, rappelle la même source, affirmant que l’éradication du virus de la DNC en France n’est pas acquise.

Dans ce contexte, le contrôle des mouvements des animaux ainsi que la vaccination demeurent les outils les plus efficaces pour lutter contre le virus, recommande le ministère.

La DNC est une maladie exclusivement animale qui affecte principalement les bovins. Elle n’est pas transmissible à l’être humain, ni par contact avec les animaux infectés ni par la consommation de produits d’origine bovine.

Les services vétérinaires et les professionnels de la filière bovine restent mobilisés afin d’assurer la protection sanitaire des élevages et de préserver la situation sanitaire du cheptel français, ajoute la même source.