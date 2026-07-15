15e RHN: arrivée à Rabat du Premier ministre français à la tête d’une importante délégation

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu est arrivé, mercredi soir à l’aéroport de Rabat-Salé, pour une visite officielle dans le Royaume au cours de laquelle il co-présidera, jeudi, avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, la 15e session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-France.

Accompagné d’une douzaine de ministres, Sébastien Lecornu a été accueilli par son homologue Aziz Akhannouch, l’occasion d’une « rencontre de haut niveau » entre les deux gouvernements, une première depuis 2019.

Il s’agit du premier déplacement international de Sébastien Lecornu depuis sa prise de fonction à l’automne 2025, après une visite au Qatar en hommage à l’ancien émir Hamad ben Khalifa al-Thani, avant d’arriver à Rabat

Après avoir passé en revue un détachement de la première base aérienne des Forces Royales Air (FRA) qui rendait les honneurs, le Premier ministre français a été salué, notamment, par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

M. Lecornu a été, également, salué par le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et le Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra et gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed El Yacoubi.

Jeudi matin, les deux Premiers ministres tiendront un entretien bilatéral. Une réunion suivra au ministère des Affaires étrangères, avec la signature d’accords économiques, sécuritaires, migratoires et de défense.

Sébastien Lecornu participera ensuite à un déjeuner officiel offert par le Roi Mohammed VI.

La tenue de la 15e session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-France intervient en consécration du partenariat d’exception renforcé liant le Maroc et la France, sous la conduite des deux chefs d’État, le Roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron.