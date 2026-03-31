Le ministre français au Commerce extérieur, Nicolas Forissier, au Maroc les 2 et 3 avril

Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, Nicolas Forissier, effectuera un déplacement officiel au Maroc les 2 et 3 avril, apprend-on auprès mardi. Il se rendre à Rabat et Casablanca. La coupe du monde 2030 est au menu de la visite du ministre français.

Selon Africa Intelligence, le déplacement de Nicolas Forissier sera très portée sur le ballon rond. Une rencontre entre Philippe Diallo, numéro un de la Fédération française de football, et son homologue marocain Fouzi Lekjaâ devrait figurer au programme, croit savoir la publication.

« À l’approche de la Coupe du monde de football 2030, coorganisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, la France accélère son opération de charme auprès du royaume. La visite du ministre français au commerce extérieur, Nicolas Forissier, programmée les 2 et 3 avril à Rabat et à Casablanca, sera tout particulièrement tournée vers cet événement », indique Africa Intelligence.

Le président de la Fédération française de football (FFF) Philippe Diallo fera, sauf imprévu, partie de la délégation, poursuit la publication, ajoutant qu’en présence du ministre délégué français, il rencontrera à Rabat son homologue marocain, Fouzi Lekjaâ, à la tête de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) mais également ministre délégué au budget.

L’envoyé spécial auprès du ministère des affaires étrangères français pour les villes durables et les transports, Gérard Wolf, sera aussi de la partie, selon Africa Intelligence, rappelant qu’il coordonne aujourd’hui la task force Maroc-France consacrée à la Coupe du monde de football 2030.

Il est accompagné, côté marocain, par Mouad Hajji, le coordinateur général de la FRMF, ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF). La rencontre du 2 avril à Rabat sera l’occasion de lancer officiellement l’opérationnalisation de ce groupe de travail.

En substance, Paris veut faire valoir auprès de Rabat l’expérience française en matière d’événementiel sportif, pour l’accompagner dans l’organisation de ce rendez-vous international et positionner les entreprises tricolores sur les projets d’infrastructures afférents, note la publication.

Le 2 avril, le ministre Nicolas Forissier doit d’ailleurs effectuer une visite du site de l’opérateur de transports français Transdev à Rabat, qui exploite le réseau de tramway de la région de Rabat-Salé depuis 2010. Son contrat, renouvelé en 2020, doit s’arrêter en 2030 – une échéance que Paris espère pouvoir repousser.

Dans cette même logique, rapporte Africa Intelligence, la branche internationale de Bpifrance organisera, du 14 au 16 avril, un forum business dans le Royaume, avec l’objectif de promouvoir les partenariats économiques autour de la Coupe du monde de football 2030.