La Belgique veut accueillir le secrétariat du traité de l’ONU sur l’océan

Les discussions, prévues sur deux semaines à l’ONU, portent sur la mise en œuvre du traité sur l’océan, également appelé accord BBNJ, consacré à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales.

Selon les autorités belges, ces négociations doivent permettre d’établir des bases solides pour un accord ambitieux, reposant sur une coopération étroite entre Etats, institutions scientifiques, société civile et organisations internationales.

La candidature belge devra toutefois rivaliser avec celle du Chili, qui propose d’accueillir le secrétariat du nouveau traité des Nations unies sur l’océan dans la ville portuaire de Valparaiso.

Entré en vigueur le 17 janvier, le traité vise à protéger durablement la biodiversité en haute mer et dans les grands fonds marins, des zones couvrant près des deux tiers des océans et échappant à toute juridiction nationale. Il encadre notamment la création d’aires marines protégées, le partage des ressources génétiques marines, les évaluations d’impact environnemental et le renforcement des capacités des pays en développement.