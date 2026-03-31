Maroc : une croissance économique de 4,1% au T4-2025 (HCP)

Les activités non agricoles ont enregistré un ralentissement, avec une croissance de 4% au lieu de 4,8%, tandis que celles du secteur agricole ont connu une hausse de 4,7%, après une baisse de 4,8%, indique le HCP dans une note d’information sur la situation économique nationale au T4-2025.

Cette croissance a été tirée par la demande intérieure, dans un contexte marqué par une maîtrise de l’inflation et une aggravation des besoins de financement de l’économie nationale.

Au détail, le secteur secondaire a enregistré un léger ralentissement de sa croissance, avec une progression de 3,5% en volume, corrigée des variations saisonnières. Cette évolution s’explique par le repli des activités minières (-3,4%) et la décélération des activités du bâtiment et travaux publics (+4,9% après +6,9%), ainsi que celles de l’électricité et de l’eau (+2,7% après +7%).

En revanche, les industries de transformation ont affiché une amélioration, leur croissance passant de 2,4% à 4,1%.

Le secteur tertiaire, de son côté, a enregistré une décélération de sa croissance, passant de 5,4% durant le même trimestre de l’année 2024 à 4,4% au cours de ce trimestre.

Cette évolution a été marquée par le ralentissement des activités des services financiers et assurances à 6,6%, des services de l’éducation, de la santé et des activités d’action sociale (6,5%), de l’hébergement et la restauration (4,8%), du transport et entreposage (4,3%), de la recherche et développement et des services rendus aux entreprises (3,3%) et du commerce et réparation de véhicules (3,1%).

De ce fait, la valeur ajoutée du secteur non agricole a connu un ralentissement de son taux de croissance à 4% au T4-2025, contre 4,8% au même trimestre de 2024.

Par ailleurs, le secteur primaire a enregistré une amélioration notable de sa croissance, avec une hausse de 3,9% au 4ème trimestre 2025 au lieu d’une baisse de 4,7% à la même période de 2024. Cette évolution s’explique par le redressement de l’activité agricole (+4,7% après -4,8%), atténué toutefois par l’accentuation de la baisse de l’activité de la pêche (-13,6% après -1,9%).

Aux prix courants, le PIB a connu, au T4-2025, une hausse de 6,8%, au lieu de 9,1% une année auparavant, dégageant ainsi un ralentissement du niveau général des prix à 2,7% au lieu de 4,9% le même trimestre de l’année précédente.