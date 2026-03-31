Maroc : L’épargne nationale se stabilise à 30,8% du PIB au T4-2025 (HCP)

Cette épargne tient compte du ralentissement de la consommation finale nationale en valeur, dont la croissance est passée de 6,6% à 5,2%, fait savoir le HCP dans sa note d’information sur la situation économique nationale au T4-2025.

Avec la hausse de 6,8% du PIB à prix courants au lieu de 9,1% au même trimestre de l’année passée et la baisse de 9,3% des revenus nets reçus du reste du monde au lieu d’une hausse de 20%, le revenu national brut disponible (RNBD) n’a progressé que de 5,7% au lieu de 9,8% enregistré au même trimestre de l’année 2024.

Pour ce qui est de l’investissement brut (FBCF, variation des stocks et acquisition nette d’objets de valeurs), il a représenté 33,4% du PIB au lieu de 32,5% durant le même trimestre de l’année précédente, ce qui dégage un besoin de financement de 2,6% du PIB au lieu de 1,7%.