USA : un élève de 15 ans tire sur une professeure et se donne la mort au Texas

« Une enseignante a été blessée par balle par un élève et transportée à l’hôpital de San Antonio. Pour l’instant, nous n’avons pas d’informations sur son état de santé. L’élève impliqué, un jeune de 15 ans, est décédé sur place », a indiqué sur sa page Facebook le bureau du shérif du comté de Comal, où les faits se sont déroulés.

« L’élève a tiré sur l’enseignante, puis nous pensons qu’il a retourné l’arme contre lui », a précisé ensuite le shérif du comté, Mark Reynolds, lors d’une conférence de presse.

D’après lui, la situation a été rapidement maîtrisée. Le lycée où la fusillade a eu lieu a été rapidement bouclé et les élèves ont été transférés vers une autre école voisine où leurs parents ont pu venir les chercher.

Aux États-Unis, les fusillades en milieu scolaire demeurent un phénomène récurrent, régulièrement alimenté par la facilité d’accès aux armes à feu, garantie par le deuxième amendement de la Constitution.

Mi-Mars, un tireur a ouvert le feu dans un bâtiment de l’Université Old Dominion à Norfolk (Virginie), dans l’est des Etats-Unis, faisant un mort et deux blessés.

En février, deux personnes avaient été tuées et une autre blessée par des tirs sur le campus de l’Université d’État de la Caroline du Sud (sud-est).