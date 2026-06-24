La ville de Bernards,dans le New Jersey rend hommage aux Lions de l’Atlas

Le conseil de la ville de Bernards, dans le New Jersey, où se trouve la Pingry School qui abrite le camp de base de la sélection nationale marocaine de football pour le Mondial 2026, a adopté, mardi, un document officiel rendant hommage aux Lions de l’Atlas, qui signent une performance remarquée lors de la phase de poules du tournoi planétaire.

Lors d’une réunion du Conseil tenue en présence de la maire de la ville, Ana Duarte McCarthy et du Consul général du Maroc à New York, Mohamed Ait Bihi, il a été décidé aussi de remettre les clés de la ville à la sélection nationale en reconnaissance de son impact positif sur cette localité et ses habitants, qui accueillent l’une des équipes les plus coriaces et les plus talentueuses de cette compétition reine du football mondial.

Prenant la parole à cette occasion, le Consul général du Royaume à New York s’est félicité de cette initiative louable, tout en saluant les efforts que déploient les autorités de la ville pour assurer les meilleures conditions d’accueil et de préparation pour la sélection marocaine.

Cette distinction renseigne sur les marques d’estime et de considération dont jouissent le Royaume du Maroc et sa sélection nationale aux Etats-Unis et dans le reste du monde, a-t-il souligné, mettant en avant le pouvoir fédérateur du football et son rôle important dans le rapprochement entre les pays et les peuples.

Par la même occasion, M. Ait Bihi a évoqué les relations privilégiées entre le Maroc et les Etats-Unis, qui marquent cette année leur 250è anniversaire, relevant que ces liens vivent au rythme d’une dynamique de coopération renouvelée dans les domaines politique, économique et culturel et bien d’autres.

Il a, en outre, mis en avant le rayonnement international du Maroc, à la faveur des grands chantiers de réforme et de développement engagés sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Intervenant à cette occasion, plusieurs responsables de la ville ont exprimé leur fierté d’accueillir, lors de cet événement phare, la sélection marocaine de football qui regorge de joueurs talentueux connus dans le monde entier.

Ils ont ainsi souhaité plein succès aux coéquipiers d’Achraf Hakimi dans leur aventure à cette Coupe du Monde co-organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

Le document officiel et la clé de la ville seront remis à la sélection nationale à son retour d’Atlanta, où les Lions de l’Atlas affrontent ce mercredi l’équipe de Haïti pour le compte de la dernière journée du groupe C.