Le superordinateur LineShine propulse la Chine au sommet mondial du supercalcul

Le superordinateur chinois « LineShine » a pris la première place du classement mondial TOP500 avec une performance soutenue de 2,19 exaflops, selon les résultats publiés lors de la conférence ISC 2026 à Hambourg, marquant le retour de la Chine au sommet du supercalcul mondial après neuf années d’absence.

Développé par le Centre national de supercalcul de Shenzhen, le système devance le précédent numéro un, le superordinateur américain El Capitan installé au Lawrence Livermore National Laboratory, utilisé notamment pour la simulation et la gestion de l’arsenal nucléaire des États-Unis.

D’après les données du TOP500, « LineShine » repose sur une architecture entièrement domestique, combinant des processeurs conçus en Chine et une mémoire à large bande passante développée localement, ce qui lui a permis de franchir pour la première fois le seuil symbolique des 2 exaflops en performance soutenue.

Le système est déjà mobilisé dans un large éventail d’applications, allant de la modélisation atmosphérique et océanique à la recherche en matériaux, en passant par la découverte de médicaments, les sciences du cerveau et des simulations avancées en intelligence artificielle.

Mais ce classement ne reflète qu’une partie du paysage réel du calcul haute performance. Si « LineShine » domine le TOP500, il n’occupe que la quatrième place sur des benchmarks plus proches des charges de travail liées à l’intelligence artificielle, désormais centrales dans la compétition technologique mondiale.

« Le fait d’être premier dans ce classement ne signifie pas nécessairement être le plus performant pour les usages liés à l’IA », soulignent plusieurs spécialistes, rappelant que les critères du TOP500 reposent encore largement sur des tests issus du calcul scientifique classique.

Dans un environnement technologique en mutation rapide, les géants américains du cloud comme Microsoft, Amazon et Google ont développé des infrastructures de calcul massives optimisées pour l’intelligence artificielle, sans toujours les soumettre aux classements publics, ce qui limite la comparaison directe des performances.

Pour Beijing, ce résultat dépasse toutefois la seule logique de performance. « LineShine », conçu sans recours aux GPU occidentaux ni à l’écosystème CUDA de Nvidia, est présenté par plusieurs experts comme une démonstration de montée en autonomie technologique face aux restrictions américaines sur les semi-conducteurs avancés.

Cette architecture entièrement basée sur processeurs centraux illustre une approche différente de celle des systèmes hybrides dominants, et s’inscrit dans une stratégie plus large de consolidation d’un écosystème informatique chinois intégré.