La société israélienne Elbit Systems équipe désormais les hélicoptères de combat Apache de l’armée marocaine de ses casques de visée intégrés, dans le cadre du renforcement des capacités aériennes du Royaume.

Une nouvelle acquisition révélée par Le Desk

« L’israélien Elbit équipe les casques de visée des Apache marocains », révèle Le Desk. Selon le média d’investigation, ce système équipant les hélicoptères d’attaque AH-64 Apache récemment réceptionnés par les Forces royales air s’inscrit dans le prolongement d’une coopération déjà dense entre le Maroc et le groupe de défense israélien.

Le standard mondial des équipages Apache

Le système en question, connu sous le nom d’IHADSS (Integrated Helmet and Display Sighting System), constitue le dispositif de référence conçu exclusivement pour les hélicoptères Apache à travers le monde, y compris au sein de l’armée américaine elle-même. Ce casque projette directement devant l’œil du pilote et de l’artilleur les informations de vol et de visée, leur permettant de garder les yeux tournés vers l’extérieur de l’appareil tout en disposant en temps réel des données essentielles à leur mission, un avantage tactique important pour la connaissance de la situation et la précision des tirs.

Une coopération de défense israélo-marocaine déjà bien installée

Cette acquisition s’ajoute à une série de contrats déjà noués entre Rabat et Elbit Systems ces dernières années, révélés notamment par Le Desk : la fourniture de tourelles de combat pour les blindés WhAP 8×8, l’acquisition de canons automoteurs Atmos 2000, la formation des artilleurs marocains au système de lance-roquettes longue portée PULS, ainsi que des projets d’implantation d’usines de drones au Maroc. Cette relation s’est développée dans le cadre de l’accord-cadre de coopération sécuritaire signé entre les deux pays en novembre 2021.