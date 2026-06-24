Le Musée de la Photographie et des Arts Visuels a ouvert ses portes, mardi à Casablanca, avec l’exposition inaugurale « CASA ».

Le Musée de la Photographie et des Arts Visuels ouvre ses portes à Casablanca

, une manifestation artistique qui propose une lecture plurielle de la métropole à travers les regards croisés de photographes et d’artistes visuels marocains et internationaux.

Placée sous le signe du bicentenaire de l’invention de la photographie, l’ouverture de cette nouvelle institution culturelle intervient dans le cadre de la 5ème édition de la Nuit des Musées et des Espaces Culturels, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. L’événement a réuni un parterre d’artistes, de créateurs, de personnalités du monde culturel ainsi que de nombreux amateurs d’art venus découvrir ce nouvel espace culturel.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence notamment du président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, de la présidente de l’Institut du Monde Arabe, Anne-Claire Legendre, du consul général de France à Casablanca, Aymeric Chuzeville, du Wali de la région Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia, du gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa, Abdelkhaleq Merzouki, du gouverneur, directeur général de l’Agence urbaine de Casablanca, Taoufiq Benali, ainsi que de la présidente du Conseil de la commune de Casablanca, Nabila Rmili.

Conçu par le grand architecte japonais Tadao Ando, ce musée consacré à la photographie constitue l’unique réalisation de l’architecte sur le continent africain. Pensé comme un espace ouvert au cœur de l’ancienne médina de Casablanca, il s’inscrit dans la dynamique de valorisation de ce quartier historique engagée sous les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Intitulée « CASA », l’exposition inaugurale puise son inspiration dans la ville de Casablanca, envisagée comme un espace de rencontres, de contrastes et de transformations permanentes. À travers un ensemble de témoignages photographiques et de créations issues des arts visuels, elle explore les multiples facettes d’une métropole en constante évolution, tout en favorisant le dialogue entre générations d’artistes et entre regards marocains et internationaux.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le président de la FNM a qualifié cette inauguration de « grand jour » pour Casablanca et pour la culture marocaine, soulignant que ce projet d’envergure s’inscrit dans le cadre de la vision royale en faveur de la promotion de la culture et du rayonnement du Royaume.

Et de souligner que ce nouvel établissement constitue une véritable œuvre architecturale intégrée harmonieusement dans le tissu urbain de l’ancienne médina.

Conçu par l’architecte japonais Tadao Ando, le bâtiment allie modernité et respect du patrimoine, au point de donner l’impression qu’il a toujours fait partie du paysage historique de la ville, a-t-il estimé.

Il a, en outre, mis en avant l’intérêt déjà suscité par cette institution culturelle, faisant savoir que plusieurs donateurs ont commencé à enrichir ses collections.

Pour sa part, la présidente de l’Institut du Monde Arabe a indiqué que son institution est particulièrement fière de prendre part à l’inauguration de ce nouveau musée, rappelant que l’année 2026 marque le bicentenaire de l’invention de la photographie.

Mme Legendre a relevé que l’exposition inaugurale comprend plusieurs œuvres issues des collections de l’IMA, considérant cette collaboration comme le prélude à un partenariat appelé à se renforcer entre l’Institut du Monde Arabe et le Musée de la Photographie et des Arts Visuels.

De son côté, le co-commissaire de l’exposition inaugurale « CASA », Soufiane Er-Rahoui, a souligné que cette exposition a été pensée comme un hommage à Casablanca, à son architecture, à sa poésie urbaine, à ses trajectoires humaines et à ses mythologies contemporaines.

M. Er-Rahoui a expliqué que le choix du titre « CASA » renvoie à une appellation profondément ancrée dans l’usage quotidien des Casablancais et des Marocains, ajoutant que l’exposition réunit 48 artistes sélectionnés par un comité scientifique parmi les figures les plus talentueuses de la scène contemporaine marocaine, tout en établissant un dialogue avec des artistes internationaux afin de mettre en lumière la richesse et la diversité des regards portés sur la métropole.

Confié à la FNM à la suite d’une convention de partenariat signée en janvier 2026, le Musée de la Photographie et des Arts Visuels a pour vocation de favoriser l’accès à l’art et à la culture à travers des expositions, des conférences, des rencontres et diverses manifestations artistiques.

Pensé comme un espace ouvert et inclusif, il ambitionne également de sensibiliser le public à la création contemporaine et d’offrir à la jeunesse un lieu d’expression, de découverte et de partage, tout en contribuant au rayonnement culturel de Casablanca et du Royaume.