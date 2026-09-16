L’ex-président philippin Duterte devant ses juges à La Haye après 18 mois par visioconférence

L’ex-président philippin Rodrigo Duterte a comparu pour la première fois en personne devant la Cour pénale internationale, après 18 mois de comparutions par visioconférence, à l’occasion d’une conférence de mise en état avant l’ouverture de son procès le 30 novembre.

Une première comparution en personne

L’ex-président philippin Rodrigo Duterte a comparu mercredi pour la première fois en personne devant la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, à l’occasion de la troisième conférence de mise en état devant la Chambre de première instance III. Âgé de 80 ans, il n’avait jusqu’ici été vu par le public que lors de sa comparution initiale du 14 mars 2025, par visioconférence depuis son centre de détention. Les juges de la CPI avaient estimé en janvier 2026 qu’il était apte à participer aux procédures, rendant sa présence physique possible.

Trois chefs d’accusation pour crimes contre l’humanité

Rodrigo Duterte, président des Philippines de 2016 à 2022, est poursuivi pour trois chefs d’accusation de crimes contre l’humanité — meurtre et tentative de meurtre — liés à la campagne dite de « guerre contre la drogue » menée sous sa présidence entre novembre 2011 et mars 2019, ainsi qu’à son rôle allégué dans la création et le financement d’escadrons de la mort. Les charges retenues contre lui ont été confirmées à l’unanimité par la Chambre préliminaire I de la CPI le 23 avril 2026, renvoyant l’affaire devant une Chambre de première instance.

Un procès prévu le 30 novembre

L’ouverture du procès de Rodrigo Duterte devant la CPI est fixée au 30 novembre 2026. Détenu à La Haye depuis son arrestation à Manille en mars 2025, il doit désormais comparaître en personne à chaque audience du procès, selon la présidente de la Chambre, la juge Joanna Korner.