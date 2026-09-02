Al Haouz : deux dons royaux remis aux Chorfas des zaouias de Moulay Brahim et Sidi Abdallah Ben Hssain

Une commission royale a remis mercredi à Tahanaout deux dons royaux aux Chorfas Amghariyines des zaouias de Moulay Brahim et Sidi Abdallah Ben Hssain à Tameslouht, à l’occasion du 28e anniversaire de la disparition de Hassan II.

Une cérémonie religieuse à Tahanaout

Une commission royale a procédé, mercredi à Tahanaout, dans la province d’Al Haouz, à la remise de deux dons royaux aux Chorfas Amghariyines des zaouias de Moulay Brahim et Sidi Abdallah Ben Hssain à Tameslouht, à l’occasion de la commémoration du 28e anniversaire de la disparition de Hassan II. Ces dons royaux ont été remis lors d’une cérémonie religieuse en présence notamment du gouverneur de la province d’Al Haouz, Mustapha El Maaza, du délégué provincial des Affaires islamiques, du président du Conseil local des oulémas, des représentants des autorités locales et sécuritaires, ainsi que des disciples, adeptes et Chorfas des zaouias, en plus de personnalités civiles et militaires.

Des prières pour le Roi et la Famille royale

Après déclamation de versets du Saint Coran et de panégyriques du Prophète Sidna Mohammed, l’assistance a imploré le Tout-Puissant de préserver le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et de combler le Souverain en les personnes du Prince Héritier Moulay El Hassan, du Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de la Famille royale. Des prières ont également été élevées pour le repos de l’âme des regrettés Souverains, Mohammed V et Hassan II.

Une gratitude exprimée envers le Roi

À l’issue de cette cérémonie, l’imam et prédicateur Mohammed Lamghari, l’un des descendants du saint Moulay Abdallah Ben Hssain, a exprimé sa profonde gratitude au Roi Mohammed VI pour cette action royale, mettant en avant la sollicitude dont le Roi, Amir Al-Mouminine, entoure les oulémas, faqihs, déclamateurs et récitateurs du Saint Coran. Il a également souligné que cette sollicitude royale s’inscrit dans le prolongement de l’engagement constant des Sultans et Rois de la dynastie alaouite au service de la religion, de la patrie et de la défense de leurs constantes fondamentales.