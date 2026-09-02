Cisjordanie : Barrot exclut l’entrée dans l’UE des produits issus des colonies illégales

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a affirmé que l’Union européenne ne peut se résoudre à laisser entrer sur son marché les produits issus des territoires illégalement occupés en Cisjordanie, dénonçant l’explosion de la violence des colons extrémistes.

Une mise en garde sur la solution à deux États

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré que « l’explosion de la violence provoquée par les colons extrémistes en Cisjordanie menace la solution à deux États et porte une atteinte inacceptable à la dignité du peuple palestinien ».

Une position ferme sur le commerce avec les colonies

Le chef de la diplomatie française a ajouté : « L’Union européenne ne peut se résoudre à ce que les produits issus des territoires illégalement occupés en Cisjordanie entrent dans l’Union européenne. Elle ne peut, par son commerce, soutenir cette activité. »

Un positionnement qui s’inscrit dans la ligne diplomatique française

Cette prise de position intervient dans la continuité des alertes répétées de Jean-Noël Barrot sur l’intensification de la colonisation en Cisjordanie occupée et sur les violences commises par des colons israéliens contre des Palestiniens. Le ministre français avait déjà plaidé à plusieurs reprises pour un renforcement des sanctions européennes contre les responsables de ces violences, dans un contexte de tensions persistantes entre Paris et Tel-Aviv sur ce dossier.