Ukraine-Russie: Moscou convoque le chargé d’affaires allemand après les mesures de rétorsion de Berlin

Le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué mercredi le chargé d’affaires allemand à Moscou, au lendemain de l’annonce par Berlin de mesures de rétorsion contre la Russie, accusée d’avoir envoyé un drone piégé à l’aéroport de Leipzig début août.

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Par Samir Amor

Une convocation en réponse aux mesures allemandes

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé mercredi avoir convoqué le chargé d’affaires allemand à Moscou, au lendemain de l’annonce par Berlin de mesures de rétorsion contre la Russie, accusée d’avoir envoyé un drone chargé d’explosifs début août à l’aéroport de Leipzig. « Le 2 septembre, le chargé d’affaires allemand par intérim », Bernd Finke, a été « convoqué » au ministère après « les agissements et déclarations antirusses des autorités allemandes », a indiqué la diplomatie russe sur son compte Telegram, publiant également une vidéo montrant le diplomate arrivant au ministère russe des Affaires étrangères.

Berlin accuse officiellement la Russie

L’Allemagne a officiellement accusé mardi la Russie d’avoir envoyé un drone chargé d’explosifs début août à l’aéroport de Leipzig, une plateforme militaire clé pour l’armée allemande et pour l’Otan. Le ministre allemand de l’Intérieur Alexander Dobrindt a déclaré que « les enquêtes policières, les modes opératoires et les informations des services de renseignement » allemands démontrent « une responsabilité russe dans la tentative d’attentat à l’aéroport de Leipzig ».

La fermeture du dernier consulat russe en Allemagne

En conséquence, Berlin a annoncé la fermeture au 18 septembre du dernier consulat russe sur son territoire, à Bonn, ainsi que celle du centre culturel russe de Berlin, également appelé « Maison russe ». L’Allemagne va par ailleurs proposer d’inscrire de nouvelles personnes de nationalité russe sur les listes de sanctions européennes.

Poutine dénonce une « erreur grossière »

« Je pense que c’est une nouvelle erreur grossière. Et, à mon avis, elle va clairement à l’encontre des intérêts du peuple allemand », a réagi mardi le président russe Vladimir Poutine, estimant que ces mesures étaient liées aux « campagnes électorales à venir » en Allemagne.

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