Le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié mercredi de « crime de guerre » une frappe américaine ayant touché une cérémonie de mariage à Sirik, dans le sud de l’Iran.

Iran-Israël: Téhéran dénonce un « crime de guerre » après une frappe américaine sur un mariage à Sirik

Une frappe qualifiée de « crime de guerre » par Téhéran

Le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié mercredi de « crime de guerre » la frappe américaine ayant endeuillé une cérémonie de mariage dans le sud du pays. « La réalité de cette guerre illégale (…) et le vrai visage du crime de guerre se trouvent à Sirik, où une cérémonie de mariage a été sauvagement bombardée dans le cadre de la lutte désespérée des États-Unis pour dissimuler leur échec », a écrit sur X le porte-parole du ministère, Esmaïl Baghaï.

Un événement qui s’inscrit dans une nouvelle escalade régionale

Cette accusation intervient alors que les États-Unis et l’Iran sont engagés depuis plusieurs jours dans un nouveau cycle de frappes croisées, marqué par des attaques américaines contre des cibles du Corps des Gardiens de la révolution islamique et des tirs de représailles iraniens visant des intérêts américains dans la région, notamment en Jordanie et aux Émirats arabes unis.