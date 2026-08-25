Aïd Al Mawlid : le Roi préside une veillée religieuse à Rabat et gracie 634 personnes

Une veillée religieuse présidée par le Roi

Le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ahmed, a présidé lundi 24 août 2026 au Palais royal de Rabat une veillée religieuse en commémoration de l’Aïd Al-Mawlid Annabaoui Acharif. Cette veillée a été marquée par la déclamation de versets du Saint Coran et de panégyriques du Prophète Sidna Mohammed. La célébration a réuni au Palais royal plusieurs hauts responsables de l’État, des oulémas, des membres du corps diplomatique islamique ainsi que des personnalités civiles et militaires.

Le bilan des activités des oulémas présenté au Roi

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a prononcé devant le Roi une allocution dans laquelle il a présenté le bilan des activités du Conseil supérieur et des conseils locaux des oulémas. Il a rappelé que le Souverain avait, l’année précédente, chargé le Conseil supérieur des oulémas de mettre en œuvre plusieurs initiatives pour commémorer le quinzième siècle de la naissance du Prophète, notamment à travers la publication d’ouvrages du patrimoine religieux. Le ministre a remis à cette occasion au Souverain un ouvrage en arabe édité par le ministère, réalisé à partir de dizaines de manuscrits conservés dans des bibliothèques royales, publiques et privées, au Maroc et à l’étranger.

Une grâce royale accordée à 634 personnes

À l’occasion de cette célébration, le Roi Mohammed VI a accordé sa grâce à 634 personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume.

Un jour férié célébré ce mardi

Aïd Al Mawlid Annabaoui, qui commémore la naissance du Prophète, est célébré ce mardi 25 août, correspondant au 12 rabii I 1448 de l’Hégire, une date confirmée le 13 août par le ministère des Habous et des Affaires islamiques après l’observation du croissant lunaire. Pour les administrations publiques, cette fête donne droit à deux jours fériés, les mardi 25 et mercredi 26 août 2026, conformément au décret n° 2-77-169 du 28 février 1977. Dans le secteur privé, seul le mardi 25 août est obligatoirement chômé et rémunéré, l’octroi d’un second jour dépendant de chaque entreprise, d’une convention collective ou d’un usage.