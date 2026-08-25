Sebta : Madrid dément tout veto de Pedro Sánchez à une visite du roi Felipe VI

Le gouvernement espagnol a démenti lundi tout veto de Pedro Sánchez à une éventuelle visite du roi Felipe VI dans la ville occupée de Sebta, alors que l’opposition de droite accuse l’exécutif de bloquer ce déplacement depuis la crise migratoire de fin juillet.

« Nous n’avons pas connaissance » d’une demande royale

Le gouvernement espagnol affirme ne « pas avoir connaissance » d’une quelconque demande du roi Felipe VI de se rendre à Sebta, a précisé lundi la ministre de l’Inclusion et des Migrations, Elma Saiz. Elle a ainsi écarté les informations selon lesquelles le Roi ou la Maison royale auraient exprimé un tel souhait auprès de l’exécutif. Cette déclaration vise à mettre fin aux rumeurs d’un veto du Premier ministre Pedro Sánchez à une visite du monarque dans la ville occupée, en pleine crise migratoire déclenchée le 30 juillet. La ministre a néanmoins souligné que « la Maison royale gère son propre agenda », refusant de préciser si le Roi avait besoin d’une autorisation gouvernementale pour effectuer ce déplacement.

Une version contredite par l’opposition

Le chef du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, affirme de son côté être « convaincu » que Felipe VI souhaite se rendre à Sebta, et a réclamé à Pedro Sánchez d' »autoriser » cette visite, jugeant qu’une crise touchant selon lui à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Espagne justifierait un déplacement du chef de l’État. Le gouvernement de la ville, dirigé par Juan Vivas, pousse pour une venue du Roi le 2 septembre, à l’occasion de la Journée de Sebta, sans que cette date n’ait pour l’heure été confirmée ni par la Maison royale ni par l’exécutif.

Un précédent qui alimente les soupçons

Pour mémoire, le roi d’Espagne avait exclu Sebta et Melilia de sa tournée du pays après la levée des mesures de confinement liées au Covid-19, une décision que l’opposition de droite avait alors déjà attribuée à une volonté du gouvernement d’éviter de contrarier le Maroc. Depuis le retour de la démocratie, seul Juan Carlos Ier s’est rendu à Sebta et Melilia, en 2007, une visite que le Maroc avait alors qualifiée d' »acte nostalgique d’une époque sombre et révolue ».