Nouvelles sanctions américaines à l’encontre du CPI: la France condamne

La France a pris connaissance de nouvelles sanctions américaines à l’encontre de la Présidente de la Cour pénale internationale (CPI) et d’un membre du Bureau du Procureur de la Cour, qui s’ajoutent à celles déjà prises contre onze magistrats de cette institution.

« La France condamne toute forme de menace et de mesures coercitives contre la Cour, son personnel et les organisations de la société civile qui l’appuient », indique mercredi le porte-parole adjoint du quai d’Orsay.

« De telles mesures constituent une atteinte envers la Cour et l’ensemble des 125 États parties au Statut de Rome et sont contraires au principe d’indépendance de la justice », précise-t-il..

La France exprime sa solidarité à l’égard des magistrats visés, ajoute-t-on de même source.

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a réaffirmé le soutien sans faille de la France à la CPI et à ses personnels lors de ses entretiens avec la Présidente de la Cour en septembre 2025 et avec le Procureur adjoint en juillet 2026.

« Le rôle de la Cour pénale internationale est essentiel dans la lutte contre l’impunité », rappelle le porte-parole adjoint.

En lien avec ses partenaires européens et les États parties au Statut de Rome, la France est pleinement mobilisée pour que la Cour soit en mesure de continuer à remplir sa mission de manière indépendante et impartiale, afin de rendre justice aux victimes des crimes les plus graves.