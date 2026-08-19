Le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a notifié l’expulsion de deux agents de l’ambassade d’Iran à Paris, en riposte à l’agression et à la détention de deux diplomates français survenues le 19 juillet à Téhéran.

Quai d’Orsay : Mesure de représailles après l’interpellation et l’agression de deux diplomates français à Téhéran

Notification d’expulsion et application de la Convention de Vienne

Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a déclaré persona non grata deux agents en poste à l’ambassade de la République islamique d’Iran à Paris. Cette mesure administrative a été prise en application de l’article 9 de la Convention de Vienne de 1961 régissant les relations diplomatiques.

La décision a été formellement transmise à l’ambassadeur d’Iran en France lors de sa convocation au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Riposte à l’incident du 19 juillet à Téhéran

Cette sanction constitue la concrétisation des avertissements formulés par les autorités françaises à la suite des événements du 19 juillet 2026. Ce jour-là, deux agents de l’ambassade de France en Iran avaient été interpellés dans un lieu privé par les services de sécurité locaux, retenus plusieurs heures sans accès à leurs moyens de communication, l’un d’eux ayant été victime de violences physiques.

Le Quai d’Orsay a dénoncé une « violation flagrante du droit international » et reproché à Téhéran d’avoir fabriqué « de toutes pièces une affaire d’ingérence », alors que les autorités iraniennes soutiennent que les diplomates assistaient à une réunion non autorisée avec des opposants.

Escalade diplomatique dans un environnement sous tension

Cette décision intervient après l’interdiction officielle de retour sur le sol iranien signifiée aux deux diplomates français concernés.

L’échange de sanctions marque un net refroidissement des canaux institutionnels entre Paris et Téhéran, accentuant les frictions bilatérales déjà nourries par les dossiers sécuritaires régionaux et le sort des ressortissants étrangers détenus en Iran.