La première partie des barrages aller de la Ligue des champions s’est déroulée mardi 18 août 2026, marquée par des scores de parité sur l’ensemble des trois rencontres disputées, dont le nul de l’Olympique Lyonnais sur le terrain de Fenerbahçe (1-1). La seconde partie des affiches aller se poursuit ce mercredi 19 août.

Ligue des champions : Les résultats des barrages aller et le programme des rencontres

Des résultats indécis lors des premières manches aller

La phase de barrages de la Ligue des champions a débuté mardi soir avec trois premiers duels, tous conclus sans vainqueur.

En déplacement en Turquie dans une affiche particulièrement disputée, l’Olympique Lyonnais a concédé le match nul (1-1) sur la pelouse de Fenerbahçe. En Bulgarie, le Levski Sofia et l’AEK Athènes se sont séparés sur un score vierge (0-0), tandis que la confrontation entre le Dinamo Zagreb et la formation norvégienne de Viking s’est soldée par un score de parité prolifique (2-2).

Tableau des scores du mardi 18 août :

Levski Sofia (BUL) – AEK Athènes (GRE) : 0 – 0

Dinamo Zagreb (CRO) – Viking (NOR) : 2 – 2

Fenerbahçe (TUR) – Lyon (FRA) : 1 – 1

Poursuite des rencontres aller ce mercredi

Quatre autres affiches complètent cette première manche de barrages ce mercredi 19 août 2026 :

Celtic (SCO) – Linz (AUT)

Slovan Bratislava (SVK) – Celje (SLO)

Beer Sheva (ISR) – Sabah (AZE)

Nimègue (NED) – Bodø/Glimt (NOR)

L’ensemble de ces confrontations déterminera les derniers clubs qualifiés pour la prestigieuse phase de ligue de la compétition continentale à l’issue des matches retour.