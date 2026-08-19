Intelligence artificielle : OpenAI déploie « ChatGPT for Teens » pour encadrer l’usage des 13-17 ans

OpenAI a lancé mardi « ChatGPT for Teens », une déclinaison de son agent conversationnel dotée de restrictions spécifiques par défaut pour les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans. Cette mesure regroupe des fonctionnalités de sécurité, des alertes parentales et un mode d’étude pédagogique afin de prévenir les dérives émotionnelles et l’exposition à des contenus à risque.

Déploiement d’un environnement d’usage dédié aux adolescents

L’entreprise américaine OpenAI a officialisé le déploiement d’une expérience adaptée pour les utilisateurs mineurs, baptisée « ChatGPT for Teens ». Cette version est attribuée automatiquement aux comptes déclarant un âge compris entre 13 et 17 ans, ainsi qu’aux profils identifiés comme mineurs par les algorithmes comportementaux de la plateforme.

Le système intègre par défaut le blocage strict des requêtes liées à l’automutilation, à la violence, aux troubles du comportement alimentaire et aux contenus à caractère sexuel. Afin d’éviter l’illusion d’une relation affective ou de conscience, les interactions vocales sont désactivées et le modèle reçoit pour consigne de ne pas simuler d’émotions. Sur le plan pédagogique, l’outil met en avant un « mode étude » basé sur le questionnement plutôt que sur la fourniture directe de réponses, limitant les raccourcis lors des devoirs scolaires.

Renforcement des alertes parentales et supervision humaine

Le dispositif repose sur l’extension des fonctionnalités de contrôle parental. Lorsqu’un compte adolescent est relié à celui d’un tuteur légal, ce dernier peut paramétrer des plages horaires d’inaccessibilité et recevoir des notifications de sécurité en cas de détection de signaux critiques, notamment des intentions suicidaires ou des tentatives d’accès à des contenus prohibés.

OpenAI indique que les transmissions d’alertes aux parents sont soumises à une revue préalable par des modérateurs humains, préservant ainsi la confidentialité textuelle des conversations courantes sans exposer les journaux complets de discussion.

Durcissement réglementaire et comparatif sectoriel

Cette mise à niveau intervient dans un climat de forte pression juridique pour l’éditeur, visé par des plaintes civiles lui reprochant son rôle dans la détresse psychologique d’adolescents. Parallèlement, la Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) poursuit ses enquêtes sectorielles sur l’impact des agents conversationnels sur le public jeune.

L’initiative d’OpenAI s’inscrit dans un mouvement général de l’écosystème : Character.AI a suspendu l’accès libre aux moins de 18 ans, Anthropic réserve son modèle Claude aux adultes, tandis que Google a durci les règles d’accès des mineurs à Gemini.