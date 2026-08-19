Le golfeur marocain de 22 ans Adam Bresnu s’est qualifié pour les quarts de finale du 126e U.S. Amateur Championship à Merion (Pennsylvanie), devenant le premier joueur de l’histoire du Royaume à atteindre ce niveau dans la compétition de référence du golf amateur mondial.

Golf : Le Marocain Adam Bresnu écrit l’histoire en atteignant les quarts de finale de l’U.S. Amateur

Parcours historique au Merion Golf Club

Pour sa première participation au prestigieux U.S. Amateur Championship, Adam Bresnu s’est hissé parmi les huit meilleurs joueurs de l’épreuve disputée sur le parcours de Merion, en Pennsylvanie. Après des tours de qualification solides (cartes de 72 et 68), le joueur de 22 ans a enchaîné trois victoires nettes en match play contre Ward Harris (4&3), Finn Koelle (3&2) et Max Herendeen (5&4) pour valider son billet pour les quarts de finale.

Cette performance place pour la première fois le Maroc dans le tableau final de cette compétition centenaire, réputée pour avoir révélé les plus grandes figures du golf mondial telles que Jack Nicklaus et Tiger Woods. Déjà installé dans le Top 30 du World Amateur Golf Ranking (WAGR), Bresnu a dédié son exploit à la jeunesse marocaine, affirmant vouloir inspirer les futures générations de pratiquants.

Consécration de la politique de haut niveau de la FRMG

Sous la présidence effective de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG) a salué ce résultat marquant, qui concrétise les orientations du programme fédéral « Road to The Tour ». Ce dispositif associe détection précoce, accompagnement académique et passerelle vers le circuit universitaire américain (NCAA).

Lauréat du Jack Nicklaus Award en 2025 après neuf victoires à Odessa College, puis pensionnaire de Texas Tech University avec le statut All-American, Adam Bresnu poursuit sa progression sous la supervision de son entraîneur Bradley Stracke, actuel Directeur Technique National de la FRMG.

Rayonnement international du golf national

Ce parcours s’ajoute aux récents accomplissements internationaux du jeune golfeur, notamment sa 6e place au PIF Saudi International 2024, son cut franchi au Dubai Desert Classic 2025 et sa médaille de bronze individuelle aux Championnats du monde par équipes (WATC) 2025 à Singapour.

Cette dynamique s’inscrit dans la stratégie globale de la fédération, renforcée par l’ouverture du Centre d’Entraînement et de Formation de Haut Niveau au Royal Golf Dar Es Salam à Rabat, destiné à pérenniser l’émergence d’athlètes de rang mondial.