Le ministère turc de la Défense a démenti les allégations israéliennes justifiant la récente frappe aérienne contre la base d’Abou Douhour, assurant qu’aucun contingent turc ne s’y trouvait. Le porte-parole militaire, l’amiral Zeki Aktürk, a qualifié les raids de Tel-Aviv d’irresponsables et confirmé la poursuite de l’appui d’Ankara à la montée en puissance de l’armée syrienne.

Syrie : Le ministère turc de la Défense dément formellement toute présence militaire à Abou Douhour

Démenti officiel du commandement militaire turc

Le porte-parole du ministère turc de la Défense nationale, le contre-amiral Zeki Aktürk, a formellement rejeté les déclarations israéliennes relatives à la frappe menée contre l’aérodrome militaire d’Abou Douhour, dans le nord-ouest syrien. Lors de son point de situation hebdomadaire, le haut responsable militaire a affirmé qu’aucune délégation ni troupe turque n’était stationnée ou présente sur le site avant ou pendant l’opération aérienne israélienne.

Condamnant une intervention qualifiée d’irresponsable, la hiérarchie militaire turque a enjoint Israël à cesser immédiatement ses attaques unilatérales et à se conformer à ses obligations au regard du droit international afin de préserver la stabilité régionale.

Maintien du soutien structurel et opérationnel à Damas

Parallèlement à ce démenti, Ankara a réaffirmé son choix stratégique d’accompagner la modernisation des forces armées régulières de Damas. Le commandement turc a précisé que la Turquie poursuivra ses actions d’appui au profit de la Syrie pour la réhabilitation de ses infrastructures militaires et le développement de ses capacités de défense.

Cet engagement s’articule autour de la doctrine d’une « armée unifiée », visant à restaurer l’autorité centrale et l’efficacité opérationnelle des institutions militaires régulières sur l’ensemble du territoire syrien.

Friction stratégique et rapports de force régionaux

Cette mise au point intervient alors qu’Israël cherche à justifier ses raids préventifs par le risque d’une installation permanente de contingents turcs à proximité de ses zones d’intérêt et par la remise en état de l’aviation militaire syrienne.

En réaffirmant sa coopération avec Damas malgré les avertissements de Tel-Aviv, Ankara conforte sa position de partenaire sécuritaire central en Syrie, marquant son refus de voir ses initiatives de stabilisation entravées par des actions militaires extérieures.